ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ Published on: 28 minutes ago

ਭੋਪਾਲ: ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ (Gyanvapi Mosque in Varanasi) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ (Jama Masjid of Bhopal) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ (Save the Culture Forum) ਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।