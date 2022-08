.

ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤੀਹ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ Published on: 1 hours ago

ਬੇਲਾਗਾਵੀ: ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸਾ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਥਾਨੀ ( Athani town of Belgaum district) ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਬੇਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਥਾਨੀ ਕਸਬੇ ( Athani town of Belgaum district) ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਇਕ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਹਨ ਵਿਚਾਲੇ Terrible road accident in Belagavi district ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਕੈਂਟਨਰ Collision between College bus and container ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ Terrible road accident in Belagavi district ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਘੂਨਾਥ ਅਵਥਾਡੇ (45) ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਸਾਬਾ ਮੁਜਾਵਾਰਾ (23) ਸਨ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।