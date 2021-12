.

ਫਿਲੌਰ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੰਡਰਨੁਮਾ ਕੈਬਿਨ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼



ਜਲੰਧਰ:ਕਸਬਾ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੰਡਰਨੁਮਾ ਹੋਏ ਕੈਬਿਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ (Sensation of finding the body of a person) ਫੈਲ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜੀਆਰਪੀ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ (Civil Hospital) ਵਿਖੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।