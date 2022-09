.

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਗੋਤਾਖੋਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਜਾਰੀ Published on: 6 hours ago

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ (Bhakra Canal) ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ (army soldier fell into the canal due to his foot slipping)ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। । ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ,ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਭਣ (Divers are constantly trying to find) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਤਾਂਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਕਰਾਲਾ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।