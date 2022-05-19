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ANDHRA PRADESH GANG OF WOMEN ARRESTED FOR DEMANDING MONEY FROM DRIVERS
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ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Published on: 7 minutes ago
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ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁੰਟੂਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 'ਔਰਤਾਂ' ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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