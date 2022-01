.

ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨਵਜੰਮੀਆਂ 5 ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ Published on: 52 minutes ago



ਫਰੀਦਕੋਟ:ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੈਲਥ ਫ਼ਾਰ ਆਲ (health for all) ਅਤੇ ਇਨਰਵਹੀਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 5 ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ(dheeyan di lohri celebrated in faridkot hospital)। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੰਬਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨਰਵੀਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ (lohri news)ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਨਰਵੀਲ ਕਲੱਬ (faridkot inner wheel club) ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਫ਼ਾਰ ਆਲ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ