.

ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ Published on: 4 minutes ago



ਨੰਗਲ: ਪਿੰਡ ਉੱਪਰਲਾ ਦਬਕੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ (Fire) ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਗ (Fire) ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੀ ਮੌਤ (Death of a buffalo) ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁੜੀ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (Allegations against the fire brigade) ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ (fire brigade) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ (fire brigade) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਿਆ।