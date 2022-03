.

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਟਰ, ਵੇਖੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ Published on: 43 minutes ago

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪਿੰਡ ਕੱਤੋਵਾਲ (Village Kattowal) ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਏ ਤੋਂ ਬੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ (Farmers) ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 1975 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਬੋਰ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੋਰ ਰਾਹੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਬੋਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦਮ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ (The water is clean and pure at once) ਹੈ।