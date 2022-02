.

ਸੋਹਣਾ-ਮੋਹਣਾ ਨੇ ਪਾਈ ਵੋਟ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੋ ਧੜ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Assembly elections) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (Amritsar) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਗਲਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ (Appeal to the people of Punjab) ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।