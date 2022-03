.

ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ ‘ਚ ਭਿੜੇ 2 ਗੁੱਟ Published on: 1 hours ago

ਤਰਨਤਾਰਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਬਾਲ ਸੇਠੀ (Jhabal Sethi village of the district) ‘ਚ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਝੜਪ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ (Dispute between the two parties) ਹੋਇਆ, ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ (Police) ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।