Published on: 1 hours ago

ਇੰਦੌਰ: ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਦੇਵੀ ਅਹਿਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਉਡਣਦਸਤਾ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ (Theft in exam through bluetooth in Indore) ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਿਮ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਕਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।