ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਆਤਕ, ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (Hoshiarpur) ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ (Hoshiarpur and Jalandhar bypass) ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ (DSP Prem Kumar) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (The accused were arrested) ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।