ਭਦੌੜ:ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ (bhadaur mla labh singh ugoke) ਇਸ ਸੜਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ road from (pakho kainchian to bhadaur will be laid shortly:ugoke)।ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ (need to have patience)ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (works would be done on priority) ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।