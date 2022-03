.

Punjab Election 2022 Results: ਆਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਕੀ Published on: 36 seconds ago

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਜੌਤ ਕੌਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ (aap supporters hope of jivanjot kaur's victory), ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਮਰਦੀਪ ਤੇ ਬੌਬੀ ਬਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ (big politicians didn't care of general public) ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਸਾਧੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕਣਗੇ (big faces can not rise if don't care in future)।