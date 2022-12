.

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ Published on: 5 hours ago

Koo_Logo Versions

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੌ ਗਰਾਈਂ (Hoshiarpur Government Elementary School) ਦੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜਿੰਤਾ ਭੰਨ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮਿਲ ਵਰਕਰ ਸਕੂਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ (thieves took the gas cylinder from the kitchen) ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਐ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਲੋਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।