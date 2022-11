.

ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਂਦਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ

ਵੇਲੋਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਨਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਪੰਜ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਕੁੱਤਾ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਤੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ (Bandari saw the puppy roaming around the area) ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ (Raises and feeds the puppies) ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।