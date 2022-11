.

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ Published on: 26 minutes ago

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ (Bhucho Kalan village of Bathinda) ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਬੁਝਾਰਤ (Employees armed with weapons have become a puzzle) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ (Unidentified uniformed) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।