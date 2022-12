.

ਸਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ Published on: 13 hours ago

ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ (Congress leader Shashi Tharoor saw the Taj Mahal ) 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸਨੇ ਅਕਬਰ ਮਹਿਲ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਹਿਲ, ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਆਮ, ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਖਾਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਿਲੀ ਥਰੂਰ ਦਾ 87ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਆਗਰਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ (Came to see Taj Mahal with family) ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ (Conducted photography and videography) ਕਰਵਾਈ।