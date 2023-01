.

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੈਲੂਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਇੱਕ ਜਖ਼ਮੀ Published on: 29 minutes ago

ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (Owner and Women salon tenant clash in Moga) ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੀਪਕ ਕੌੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌੜਾ ਵਾਸੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ (Owner and Women salon tenant clash) ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।