Published on: 2 hours ago

ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Employees of Panbus and PRTC) ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬੱਸ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਨਬਸ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਬੱਸ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ (Meeting again with the government) ਲਈ 12 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁੱਖ (a hunger strike against the government) ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।