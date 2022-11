.

ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ Published on: 1 hours ago

ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਆਰਮੀ ਏਰੀਏ ਦੇ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 3 storied buildings constructed illegally ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।Ban on construction of building from approval