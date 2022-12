.

ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਣ ਥਾਣੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਦਾ ਰੂਪ Published on: 4 hours ago

Koo_Logo Versions

ਥਾਣਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਥਾਣੇ ਨੇ ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ (The police station took the form of a junkyard) ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ (Vehicles are breaking down) ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਐਸ ਐੱਚ ਓ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ (Vehicle accidents and related cases) ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲੈਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਪੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।