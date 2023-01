.

ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛਾਇਆ ਮਾਤਮ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ Published on: 1 hours ago

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਟਾਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਘਰਿੰਡਾਂ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਸ਼ਠਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ (Road Accident in Amritsar) ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਜੋ ਕਿ 180 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਟੋ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 4 ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ (Four people died with Road Accident in Amritsar) ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।