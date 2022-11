.

ਕੁੱਤਿਆ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ਜੋਗੁਲਾਂਬਾ ਗੜਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੱਟੂ ਵਿਖੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌੜ (Dog racing competition at Gattu in Garwala) ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਵਾਨੀਮਾਤਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ (Dogs from different areas participated) ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ (One kilometer dog race) ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜੈਸੀ ਬਾਈ (ਏ.ਪੀ.) ਦੇਵਾ ਰਾਜੁਲਬੰਦਾ,ਰਾਣੀ ਰਾਏਚੂਰ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਹਜ਼ਾਰ, 16 ਹਜ਼ਾਰ, 14 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।