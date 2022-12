.

ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ , ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਈ ਧੀਮੀ Published on: 21 hours ago

Koo_Logo Versions

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ (Fog in Ferozepur) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ (Speed of vehicles plying on roads) ਵੀ ਧੀਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 16 ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ (16 trains of Ferozepur Railway Division cancelled) ਅਤੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।