ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ! Published on: 8 minutes ago

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ (Councilor arrested on charges of rape in barnala ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਦੌੜ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਦੌੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਉੱਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (Arrested from Talwandi Road) ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ (Anti social activities arried out the councillor) ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।