ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਆਹਾਤੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ! Published on: 10 minutes ago

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ (Bloody clash at liquor shop on Ludhiana) ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਹਾਤੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਾਤੇ ਉਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉਪਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਜਖ਼ਮੀ (Bloody clash at liquor shop on Tajpur Road) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਥ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਉਪਰ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵੱਗਦਾ ਖ਼ੂਨ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।