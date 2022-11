.

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ Published on: 7 minutes ago

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ IPS ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ (Addicted to selling drugs to spoil the environment) ਆਦੀ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ (Coordination of Punjab Police with BSF) ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।