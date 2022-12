.

ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰ 'ਤੇ ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਾਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ Published on: 3 hours ago

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ (Allegations of raping a minor girl ) ਕਰਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਵਿਖੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2022 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕੰਬਾਇਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ (His friendship with Councilor Labh Singh) ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਂਸਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ (case registered against the accused councillor) ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।