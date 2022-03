.

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਸਵਨਾ ਨੇ ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ Published on: 6 minutes ago

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ:ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ (aap mla from fazilka in action)ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ (sawna raids on illegal mining)। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (culprits tried to flee away)ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਭਜਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ (police impounded the vechile) ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਵਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਗਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।