ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇਗੀ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ Published on: 57 minutes ago

ਕਾਦੀਆਂ:ਕਾਦੀਆਂ (qadian constituency news) ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ (partap bajwa cast his vote)। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ (congress will return to power)। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ’ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸਾ ਉਤਸਾਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ।