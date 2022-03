.

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ Published on: 19 minutes ago

Koo_Logo Versions

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਅੱਜ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। (evm will tell the result) ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (alliance with bjp rest upon high command) ਤੇ ਉਸ ਸੰਬਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ (releasing of prof bhullar)’ਤੇ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੌਗਲਾ ਚੇਹਰਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੌ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹੇ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੋਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੌਗਲਾ ਚੇਹਰਾ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।