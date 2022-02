.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਟ ਸੀਟ (The hottest seat in Punjab) ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਂਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ (A flag march by the police) ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।