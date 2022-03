.

ਜੈਤੋ ’ਚ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਚੋਰ ਤੇ ਕਬਾੜੀਆ ਕਾਬੂ Published on: 6 minutes ago

Koo_Logo Versions

ਜੈਤੋ:ਜੈਤੋ (jaito crime news) ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁਲੰਦ ਹਨ (thief gang active in jaito) ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤ ਦੇ ਗਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ (accused and scrap dealer caught with stolen article)। ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤ ਦੇ ਗਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ (iron theft from roof)। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋੜ ’ਤੇ ਬਣੇ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਗਾਡਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਚੋਰ ਅਤੇ ਕਬਾੜੀਏ (thieves and scrap dealers caught) ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਗਾਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (article recovered from gang) ਹੈ,ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।