ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ Published on: 1 hours ago

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡ ਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ (A road accident in Canada) ਵਿੱਚ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (Death of Punjabi youth) ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੰਮੋਨੰਗਲ (Ammonangal village in Gurdaspur district) ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਜੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (New Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।