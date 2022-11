ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ: ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (T20 World Cup ) ਦੇ ਸੁਪਰ 12 ਦੇ 33ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੈਚ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ (England won the toss and batted first) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਇੰਗਲੈਂਡ: ਜੋਸ ਬਟਲਰ (w/c), ਐਲੇਕਸ ਹੇਲਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਲਾਨ, ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ, ਹੈਰੀ ਬਰੁਕ, ਮੋਇਨ ਅਲੀ, ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ, ​​ਸੈਮ ਕੁਰਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ ਵੋਕਸ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਮਾਰਕ ਵੁੱਡ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਫਿਨ ਐਲਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੋਨਵੇ (wk), ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ (c), ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਡੈਰੇਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਜੇਮਸ ਨੀਸ਼ਮ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਟਿਮ ਸਾਊਥੀ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 3 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ (New Zealand has played 3 matches) ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਵੀ ਟੀਮ ਗਰੁੱਪ ਇਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ (Exciting competition between the two teams) ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀਵੀ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਇਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲ ਮਾਰਕ ਵੁੱਡ, ਸੈਮ ਕੁਰਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ ਵੋਕਸ, ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਮੋਇਨ ਅਲੀ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ, ਟਿਮ ਸਾਊਥੀ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IND vs SA: ਮਾਰਕਰਮ ਤੇ ਮਿਲਰ ਦਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ