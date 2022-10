ਹੋਬਾਰਟ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ (The thrill of the T20 World Cup) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ 11ਵਾਂ ਮੈਚ ਅੱਜ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ (Ireland vs West Indies) ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸੁਪਰ-1 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ’ਤੇ 146 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 147 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ (Ireland set a target of 147 runs) ਦਿੱਤਾ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 17.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਮੁੱਖ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 2012 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪਾਲ ਸਟਰਲਿੰਗ ਨੇ 48 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 66 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਲੋਰਕਨ ਟਕਰ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਸਪਿਨਰ ਗੈਰੇਥ ਡੇਨਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਬਾਦ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ 48 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਛੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਬਾਬਰ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਣ ਗਏ ਨੰਬਰ 1