ਸਿਡਨੀ: ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (ICC T20 World Cup) ਵਿੱਚ ਅੱਜ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰ-12 ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰ-12 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਉਪ ਜੇਤੂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (Champions Australia vs runners up New Zealand ) ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਆਰੋਨ ਫਿੰਚ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕੇਨ ਰਿਚਰਡਸਨ, ਸਪਿਨਰ ਐਸ਼ਟਨ ਐਗਰ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ 'ਚ ਮਾਰਟਿਨ ਗੁਪਟਿਲ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ (Australias Sydney Cricket Ground ) ਉੱਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੈਚ ਕਾਫੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੋਏ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਡੇਵੋਨ ਕੋਨਵੇ, ਫਿਨ ਐਲਨ, ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ (ਸੀ), ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਜੇਮਸ ਨੀਸ਼ਮ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਟਿਮ ਸਾਊਥੀ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ: ਆਰੋਨ ਫਿੰਚ (ਕਪਤਾਨ), ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਮੈਥਿਊ ਵੇਡ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਐਡਮ ਜ਼ੈਂਪਾ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ।

ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ: ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ (Sydney Cricket Ground ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। MCG, ਗਾਬਾ ਅਤੇ ਪਰਥ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਏਸੀਜੀ 'ਚ ਸਪਿਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੀਮਾਂ ਦੋ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।