ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਵਰਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ "ਸਰੀਰ" ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...

1. ਦਸਤ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਖਮ: Diarrhoea or mouth sores

2. ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ : Joint pain

3. ਥਕਾਵਟ: Fatigue

4. ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ: Radiation- induced dermatitis

5. ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ: Numbness and tingling in the hands or feet

6. ਇਨਸੌਮਨੀਆ: Insomnia

7. ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ :Nausea and vomiting

8. ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ : Hot flashes

9. ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ : Immune system modulation

ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਕ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਨ ਦੇ ਐਡੇਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 116 ਬਾਲਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਨੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ।

