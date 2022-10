ਬੀਜਿੰਗ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਵੇਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਉਪ-ਵਰਗਾਂ ਦਾ BF.7 ਅਤੇ BA.5.1.7 (Omicron sub variants BF7 and BA517) ਖੋਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹਨ। BF.7 (ਜਿਸ ਨੂੰ BA.2.75.2 ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕੋਵਿਡ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ BA.5.2.1 ਦੀ ਉਪ-ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਾਂਤਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਗੁਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ BF.7 ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬ-ਵੇਰੀਐਂਟ BA.5.1.7 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ (Lockdown in China) ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ( WHO ) World Health Organization ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲੇ BF.7 ਸਬ-ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀਕ (China Golden Week) ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (Golden Week) ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਕੋਵਿਡ (Zero Covid) 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੈਫੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ 2,139 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4,46,18,533 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27,374 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 26,292 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਡੇਟਡ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ 13 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,28,835 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਡਰ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ Omicron ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਵੇਰੀਐਂਟ Centaurus ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (Omicron new sub variant Centaurus in Jharkhand) ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ (Genome sequencing of samples) ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਪ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 63.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (Centaurus variant is responsible 63.23 percent of the total cases) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ (Covid fourth wave) ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। CCL ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਰਾਂਚੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (Dr Jitendra Kumar CCL Gandhinagar Ranchi hospital) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਂਟੌਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਉਪ-ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)

