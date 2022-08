ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੋਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (ਐਨਐਚਐਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਯੂਨਿਟ ਔਸਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਵਾਈਨ ਦੇ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ PLOS ਮੈਡੀਸਨ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਇਰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ (Parkinson's and Alzheimer's ) ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬੋਧਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ (cognitive decline) ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (University of Oxford in the UK) ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਨਿਆ ਟੋਪੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 7 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਇਕੱਠਾ (iron accumulation) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਟੋਪੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਉੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਇਰਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੋਧਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,"

ਯੂਕੇ ਬਾਇਓਬੈਂਕ (UK Biobank) ਦੇ 20,965 ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ (Magnetic Resonance Imaging)(ਐਮਆਰਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 55 ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਸਿਸਟਮਿਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਭਗ 7,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ MRI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂਮ (cognitive and motor abilities) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 2.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੈਰ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਸਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਖਪਤ 18 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਬੀਅਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7.5 ਕੈਨ ਜਾਂ ਵਾਈਨ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਗਲਾਸ ਸੀ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਤ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਖਪਤ (alcohol consumption) ਮੋਟਰ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਬੋਧ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਇਰਨ ਦੇ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਵਿਗੜਦੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਆਰਆਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਾਅ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੱਧਮ ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਡਰੱਗ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਕਰਦੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾ