ਸੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਡੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਓ ਅੰਡੇ... ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਂਡੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਡਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਅਤੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਰੁਚੇਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ (Dr Ruchelle George Nutritionist Mumbai ) ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਊਰਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।







ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ (Research on eggs) : ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1-2 ਅੰਡੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ (Tufts University of America) ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਫਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Tufts University of America ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਲੂਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀਐਕਸੈਂਥਿਨ ਅਤੇ ਕੋਲੀਨ ਨਾਮਕ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।





ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (NCBI) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅੰਡੇ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। National Center for Biotechnology Information ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਆਂਡਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ American Journal of Clinical Nutrition ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, 1 ਅੰਡੇ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।







ਅੰਡੇ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ (Egg Nutrients): ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਰੁਸ਼ੇਲ (Dr Ruchelle George Mumbai) ਜਾਰਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਓਮੇਗਾ 3 ਅਤੇ 6 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਅਤੇ ਬੀ6, ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ, ਸੇਲੇਨਿਅਮ, ਆਇਰਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਫੋਲੇਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਨੋਲਿਕ ਅਤੇ ਓਲੀਕ ਐਸਿਡ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਡੇ 'ਚ ਲੂਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਕਸੈਂਥਿਨ ਨਾਮਕ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।







Dr Ruchelle George ਦੱਸਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸਫੇਦ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੀਲੇ ਹਿੱਸੇ ਯਾਨੀ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ 3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਅੰਡੇ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ, ਕੈਲੋਰੀ, ਹੈਲਦੀ ਫੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।









ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (How many eggs to eat daily) : Dr Ruchelle George Nutritionist Mumbai ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਸਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਅੰਡੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।





ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ (Benefits of eating eggs) : ਡਾ. ਰੁਚੇਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।





ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਂਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ 3 ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ 6 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਚਡੀਐਲ (ਚੰਗੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ) ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੂਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਕਸੈਂਥਿਨ ਨਾਮਕ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਰੋਟੀਨਾਈਟਸ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਡੇ 'ਚ ਸਲਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਲੀਨ, ਫੋਲੇਟ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ 6 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Dr. Ruchelle George ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਿਸਮ। ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਂਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਖਪਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

