ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਮ, ਕਾਲੇ, ਪਾਲਕ, ਤਰਬੂਜ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਟਮਾਟਰ, ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗਦਾਰ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਹੁਣ ਜਾਰਜੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਇਸ ਰੰਗੀਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬੋਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।











ਬਿਲੀ ਆਰ ਹੈਮੰਡ, ਯੂ.ਜੀ.ਏ. ਦੇ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਕੂਲਰ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"











ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮੇਤ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਕਈ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਗਭਗ 80% ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।"











ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਮੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਟੀਨਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।









ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪਿਗਮੈਂਟਡ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਜ਼ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਗਮੈਂਟ ਕੁਝ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਖ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡ, ਲਿਊਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਕਸਨਥਿਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।











ਹੈਮੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੈਮੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (such as vitamin C and scurvy) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਖ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।









ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੂਰਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਜ਼ 'ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੈਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਲੂਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਕਸਨਥੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।











ਹੈਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਾਰਕ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ, ਮੂਡ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ANI)









