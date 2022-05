ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਸਵਾਮੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹਨ।"

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਹੈ (Ensuring that nutrition is on point) : ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਲਾਦ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 50-60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਹਤ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ (Exercising and activity) : ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3-5 ਵਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮ (8-10k ਕਦਮ) ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ (Sleep) : ਹਰ ਰਾਤ 7.5+ ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲ ਚਰਬੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਸਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ, ਭੁੱਖ, ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ (Stress management and mindfulness) : ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 'ਮਾਨਸਿਕ' ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਨਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Environment and routine management) : ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਰੁਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

