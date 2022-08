ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ (Bungy Jumping) ਵਰਗੀ ਸਾਹਸੀ ਖੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਸਾਹਸੀ ਖੇਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।











ਜਦਕਿ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਜੰਕੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ (Bungy Jumping) ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੰਤੂ-ਤਬਾਅ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੇਗਾ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ (assess health for injuries or medical conditions) ਜੁਗਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ!











ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਪੜੇ (Appropriate clothing) : ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਬਰਿਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖੋ।











ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ (Assess your health for any injuries or medical conditions) : ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਬੰਜੀ ਜੰਪ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸੱਟ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਇੱਕ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਮਾ, ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਵਿਕਾਰ, ਮਿਰਗੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਹੈ।













ਖਾਣ-ਪੀਣ (Food and drink): ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਾ ਘੁੰਮੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਸਾਹਸੀ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।













ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ (Perceived safety) : ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ 100% ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠੋਸ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੰਪ ਮਾਸਟਰ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੋਮਾਂਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ!













ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ (Trust the instructor and the equipment) : ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਓਗੇ। ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਕਸਰਤ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕੁਝ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। (ਆਈਏਐਨਐਸ)







