ਤਰਨਤਾਰਨ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸਫੈਦਾ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ (Death of a young due to a sudden fall on a cliff) ਹੋਣ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ।

ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸਫ਼ੈਦਾ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੋਖੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਸਫੈਦਾ ਉਪਰ (Death of a young due to a sudden fall on a cliff) ਆਣ ਡਿੱਗਾ।

ਧੌਣ ਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ: ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੌਣ ਦਾ ਮਣਕਾ (Talwinder Singhs necklace broke) ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਰਜੀ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ।

