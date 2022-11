ਰੋਪੜ: ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨ ਰਿਵਿਊ ਮਿਸ਼ਨ (The team of Common Review Mission arrived) ਟੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮਕੌੜੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ (Government Dispensary of Makori Kalan) ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਨ ਰਵਿਊ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ !

ਟੀਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ: ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (Health facilities available in the village) ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਗਏਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ

ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੌ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (Part of the health facility system) ਬਣਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।