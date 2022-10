ਰੋਪੜ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ ਟੀ ਓ (Cabinet Minister Harbhajan Singh ETO) ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ (Sudden raid in the office) ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੇਟ ਪੁੱਜੇ ਜਿਨਾ ਤੋ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ (The main gate of the office was closed) ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲਾਈਟਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣ ਰਹੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ (Instruction to correct work) ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ: ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ