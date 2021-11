ਮਾਨਸਾ: ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (Market Committee), ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (Department of Warehouses and Food Supplies) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਗਵਤੀ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲ (Bhagwati Rice Mill) ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ (Raid) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ 664 ਕੱਟੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਝੋਨੇ (Illegal paddy) ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (Department of Food Supplies) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ (paddy) ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਟਿਆ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤਿੰਦਰ ਕੌਰ (District Food and Supply Controller Atinder Kaur) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਟਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3600 ਕੱਟੇ ਝੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ੈਲਰ ‘ਚੋਂ 3600 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਝੋਨਾ ਕੱਟੇ ਬਰਾਮਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ (paddy) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ (Market Board) ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵਤੀ ਰਾਇਸ ਮਿਲ (Bhagwati Rice Mill) ਨੂੰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ (Warehouses ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ 664 ਕੱਟੇ ਝੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ 186 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ