ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੋਜਕਾਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੋਜਕਾਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।"

ਕੌਣ ਹਨ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ: ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜਿਸਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਟਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਇਨਸ ਸੈਂਟਰ ਨੌਰਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟੋਰਲ ਖੋਜ ਲਈ ਦ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਦ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਏ) ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ

ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਤੋਂ 'ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ' ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ: ਪੌਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (principles and procedures of plant breeding), ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਅਣੂ ਪਹੁੰਚ (biological and moleculer approaches in pest management), ਅਚਨਚੇਤ ਫਸਲੀ ਯੋਜਨਾ(contingent crop planning), ਫਸਲ ਸੁਧਾਰ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 1(bioteachnologies of crop improvement volume2 ), ਫਸਲ ਸੁਧਾਰ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 2 ((bioteachnologies of crop improvement volume2 ), ਫਸਲ ਸੁਧਾਰ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 3 (bioteachnologies of crop improvement volume3 ), ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ 1(accelerated plant breeding volume 1), ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ 2(accelerated plant breeding volume 2), ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ 3(accelerated plant breeding volume 3), ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਜਨਨ ਮਾਤਰਾ 4(acceleterated plant breeding volume 4), ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਮਾਤਰਾ 5(acceleterated plant breeding volume )।

